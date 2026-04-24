Уничтожен ряд казарм и админзданий: Силы обороны Украины атаковали базу ФСБ на оккупированной Херсонщине
В ночь на четверг, 23 апреля, Силы обороны Украины атаковали базу Федеральной службы безопасности России на оккупированной Херсонщине. 10 оккупантов получили ранения, двое были ликвидированы.
Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб. Подразделение ФСБ РФ базировалось в Счастливцево Генического района.
"Подразделение размещалось на территории пансионата "Экспресс", – сказано в сообщении.
Атака на объект ФСБ была совершена с использованием ударных БпЛА.
Результаты удара:
– уничтожено пять зданий, использовавшихся в качестве мест проживания;
– уничтожены столовая и оружейная;
– уничтожен склад с боекомплектом;
– сгорело четыре автомобиля;
– двое сотрудников ФСБ – 200, 10 – 300.
Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля Силы беспилотных систем Украины атаковали во временно оккупированном Донецке командный пункт Управления мобильных действий ФСБ РФ. В проведении операции также принимали участие силовики полка НГУ "Азов".
