Пока это не подтверждённая информация, но ближе к вечеру пошли сообщения о том, что в зоне боевых действий на территории Курской народной республики был сбит фронтовой бомбардировщик Су-34 из воздушно-гужевых войск противника. Подробностей этого эпизода пока нет, но очевидно, что такой самолёт невозможно сбить дроном или ПЗРК. Для этого нужно более убедительное зенитное средство. Противник ещё позавчера писал о том, что ВСУ подтянули к границе Курской области дополнительно средства ПВО, но что-то нам подсказывает, что под этой общей аббревиатурой может скрываться как наземное зенитная средство, так и воздушное. Пока это только предположение, но вполне возможно, что через несколько дней командование ВВС может сообщить о том, что на счёту наших самолётов F-16 появилась первая воздушная сбитая цель, класса "фронтовой бомбардировщик".

Видео дня

Противник пока не подтверждает потерю этого самолёта, ну он молчит и о разбитом сегодня вертолёте, хотя здесь уже спорить не о чем, в таком случае, можно обоснованно предположить, что такого рода потери там запретили озвучивать. И в самом деле, если такое подтвердить, то нужно пояснять как это произошло. Здесь уже обломками сбитых БПЛА ситуацию не пояснишь и тогда придётся рассказывать о том, что на самом деле похоронило новейшей самолёт лаптей. А после этого придётся запрещать к просмотру килотонны их пропаганды о том, какой это незабываемый самолёт и какая неземная у него бортовая система РЭБ "Хибины".

Но сейчас мы предлагаем посмотреть на все происходящее события под несколько иным углом зрения. Так, минувшей ночью стало известно о том, что в Чёрном море наши специалисты подорвали одну из газовых вышек, которые имеют свое название "Вышки Бойко". Как сообщается накануне, противник высадил на вышке около 40 бойцов спецназа и аппаратуру радиоэлектронной борьбы и разведки. По некоторым данным, это оборудование должно было вызвать проблемы с навигацией у судов, которые заходят в наши морские порты.

В общем, взрыв был настолько сильным, что выжить на вышке было очень сложно, а что самое интересное, одновременно с этим, наши морские беспилотные катера уничтожили быстроходный катер, который использовался для доставки этих специалистов на вышку. Проще говоря, наши военные не только уничтожили оборудование, личный состав спецназа противника, но и лишили возможности эвакуироваться тем, кто возможно выжил. Все что известно об уничтожении вышки, пока является закрытой информацией. Неизвестно даже то, чем это вышка была уничтожена. Но никто не говорит о том что это были ракеты. В таком случае, можно допустить, что это сработала либо группа подводных диверсантов, либо специальные подводные дроны, которые у нас точно есть.

А теперь вернёмся в Курскую и Белгородскую области, где противнику сейчас наносится поражение. Очевидно, что Украина перестала рефлексировать по поводу нанесения ударов такого рода по территории противника. А это значит, что после фактического уничтожения черноморского флота, по крайней мере, его части, которая находилась во время оккупированном Крыму, на военные вполне могут взяться за ликвидацию других флотов противника. Например, по примеру крейсера Москва могут уйти корабли средиземноморской флотилии, которые базируется в сирийском порту Тартус. Но наверняка самым болезненным будет удар по базам северного флота противника. И как мы видим, наши военные имеют не только силы и средства для выполнения таких задач, но теперь они не имеют территориальных ограничений и потому могут заглянуть на огонёк в тот же Североморск. Теперь это уже не выглядит как фантастика, после того, как наши военные уже отметились в 10 км от Курской атомной станции.