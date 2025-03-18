Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, которая держит оборону в одном из направлений в Донецкой области.

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Майже щодня буваю на передовій, спілкуюся з військовими – тими, хто є основою нашої армії. Це сильні й віддані воїни, які щодня роблять свою справу, попри втому, погоду й обставини.

Серед них є ті, хто воює ще з 2014 року, і ті, хто прийшов у 2022-му чи пізніше. У кожного свій шлях у війську, свій досвід. Але всіх об’єднує одне – бажання наблизити Перемогу.

Найважливіше для командування – зберегти життя і здоров’я особового складу. Тому на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше.

За останній місяць, завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й більше 2000 окупантів. Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на нашому напрямку.

Всі працюють на спільний результат, і разом ми рухаємося вперед!

Разом переможемо!