Уничтожение А-50 приближает нас к полному освобождению украинского неба, – Порошенко

Поражение Воздушными Силами ВСУ российского самолета А-50 ослабит контроль оккупантов над Крымом и другими временно оккупированными территориями.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Так случилось, что во время службы в армии в научно-испытательном институте военно-воздушных сил в 1984 году мне пришлось участвовать в испытании комплекса радиолокационной разведки, в который входит А-50. Знаю его возможности, стоимость и понимаю, что вряд ли его сбили обычным зенитно-ракетным комплексом Patriot. Уничтожение А-50, подтвержденное Главнокомандующим Валерием Залужным, ослабляет контроль врага над Крымом и другими оккупированными регионами Украины", – отмечает Порошенко.

Пятый президент считает, что это весомый успех ВСУ, чрезвычайно болезненный для врага, который приближает нас к полному освобождению украинского неба.

"А мы со своей стороны можем ускорить этот миг: развивать собственное военное производство, продуктивно работать с зарубежными партнерами. Наши военные уже много раз показывали: если дать им достаточно средств, то мастерства сотворить чудо у них хватит", – резюмирует Порошенко.