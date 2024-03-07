After action review по уничтожению HIMARS

Впервые на третьем году полномасштабной войны появилось видео, как российские оккупанты уничтожили украинскую ракетно-артиллерийскую систему М142 HIMARS. Ранее годами российский Генштаб заявлял о поражении многих десятков Хаймарсов, но никогда не было подтверждений.

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Але що ми бачимо на відео з російського дрону?

1. Російський дрон помітив та спостерігав за виїздом Хаймарсу на бойову позицію на відстані близько 40 км від лінії фронту.

2. Хаймарс зупинився та очікував команди на роботу, і затримався на точці, не відкриваючи вогонь.

3. Росіяни отримали час визначити координати, підготувати дані для стрільби та завдати ураження керованою ракетою далекої дії.

Висновки:

1. Це не була засідка чи витік інформації. Росія різко збільшила кількість безпілотників далекої дії, які контролюють комунікації українських військ на значну відстань.

2. Українська протиповітряна оборона не має достатньої кількості засобів, щоб прикрити тили та збивати усі російські дрони.

3. Затримка навіть на півгодини на позиції може дозволити ворогу завдати ураження навіть на такій значній глибині.

4. При застосуванні ракетних систем Хаймарс українське командування не забезпечило розрахунок Хаймарс інформацією про знаходження у районі стартових позицій російського дрону. Чому - треба розбиратись. Або на цей момент тут не працювали радари та системи радіоелектронної розвідки, або не було взаємодії і передачі інформації. В будь-якому разі, пересування цінної бойової техніки та особового складу навіть на відстані 40-50 км без прикриття ППО, без інформування про наявність російських дронів, є серйозним тактичним прорахунком - і причина частково у проблемах недостатньої кількості засобів ППО, частково в організації системи ППО, частково у недооцінці ризику командуванням ракетно-артилерійських військ у даному районі. Бо чергування на відкритих позиціях є вкрай ризикованим, і якщо команди на пуск нема, то позицію треба в будь-якому разі змінювати. Хаймарс високо мобільна система, і привʼязка до нової точки пуску здійснюється за секунди, тому стояти та чекати не можна. Це в принципі і так усі артилеристи чудово розуміють, чому довелось стояти - треба зʼясовувати.

5. Зенітно-ракетні системи та Хаймарс - приоритетні цілі, і їх застосування без наявності хоча б пасивних засобів розвідки та виявлення дронів у повітрі - дуже високий ризик. Такі детектори випускаються нашою промисловістю, вони є в армії, відео сигнали з дронів противника добре помітні і їх визначення та інформування наших військ у певних районах не є проблемою. Планування операцій без контролю повітряної обстановки категорично неприпустимо.

Сподіваюсь, що висновки військовими керівниками будуть зроблені більш детально, і подальших втрат вдасться уникнути. Росіяни намагаються зробити все, щоб зірвати високоефективну роботу HIMARS, які постійно завдають вбивчих ударів по ворогу.