Уничтожены декорации к фильму 'Довженко': в Одесской киностудии рассказали о последствиях российской атаки. Фото

Во время ночного массированного удара войск РФ по Одессе была атакована Одесская киностудия. В результате атаки повреждены помещения, а также склады костюмов и реквизита, уничтожены до основания декорации для фильма "Довженко", работа над которым продолжалась.

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Никто из сотрудников киностудии, к счастью, не пострадал. Как выглядит одна из старейших киностудий в мире после ночи российского террора, показали на ее Facebook-странице.

"Одесская киностудия – атакована, но жива. Сегодня около 1 часа ночи враг нанес удар по Одесской киностудии – одной из старейших в мире. Повреждены производственные помещения, склады костюмов и реквизита, уничтожена часть исторических декораций. Благодаря мужественным действиям охраны удалось вовремя потушить пожар, локализовать разрушительные последствия и спасти уникальные костюмы, реквизит и артефакты, связанные со 100-летней историей студии", – рассказали в Одесской киностудии.

Там добавили, что никто из работников не пострадал.

В то же время вражеским ударом были полностью уничтожены декорации к фильму о самом известном украинском кинорежиссере Александре Довженко, съемки которого проходили в рамках масштабного национального проекта.

"Также потерян специальный игровой транспорт, который использовался в съемках", – говорится в сообщении.

В Одесской киностудии напомнили, что минувшей ночью "вторая армия мира" воевала не только с украинским кино, но и с роддомом, станцией скорой помощи и жилыми домами в Одессе. Согласно версии российского минобороны, именно там, очевидно, располагались "пункты управления и места дислокации ВСУ, сосредоточение вооружения и военной техники украинских формирований, а также инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего".

"Среди тех, кто потерял дом, – одна из сотрудниц киностудии. Мы выражаем искренние соболезнования всем, кто этой ночью потерял близких, получил ранения или остался без жилья. Коллектив Одесской киностудии присоединяется к помощи пострадавшим. Даже под обстрелами кино не молчит. Оно говорит. О памяти. О сопротивлении. О свободе", – резюмировали в Одесской киностудии.

Напомним, в ночь на 10 июня россияне атаковали Одессу дронами. Повреждены жилые дома, роддом, станция скорой помощи. Известно о по меньшей мере двух погибших.

Также оккупанты массированно ударили по Киеву "Шахедами" и баллистикой. Погибла женщина, несколько человек пострадали. В целом последствия атаки фиксировались в семи районах, в столице горели дома, склады и автомобили.

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