На Покровском направлении украинские воины из бригады "Красная Калина" дали достойный отпор масштабному штурму российских оккупантов. Враг атаковал с бронетехникой, мотоциклами и большим количеством живой силы.

Видео дня

Но наши защитники из 14 бригады Национальной гвардии Украины не только выстояли, но и разгромили захватчиков. Соответствующее видео опубликовал официальный канал командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.

Враг бросил в бой значительные силы – две роты личного состава, бронетехнику, боевые мотоциклы и артиллерию. Но наши бойцы ответили молниеносной точностью и слаженными действиями.

По предварительным данным, в результате боя ликвидировано более 240 россиян – как убитых, так и раненых. Кроме этого, уничтожены 96 мотоциклов, 21 боевая бронированная машина, два автомобиля и две артиллерийские системы.

"Этот бой – очередное доказательство слаженных и профессиональных действий наших защитников, удерживающих фронт! Бойцы "Красной Калины" действуют четко и безжалостно к врагу, защищая каждый клочок родной земли. Спасибо нашим героям за стойкость и отвагу!" – отметил глава Нацгвардии.

Напомним, украинские защитники продолжают оборонную операцию, а также контрнаступательные действия и имеют новые успехи. За последние недели удалось освободить около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2025 года воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!