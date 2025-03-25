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Уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины: на Луганщине пограничники сорвали вражеский штурм с помощью FPV-дронов. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
360
Уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины: на Луганщине пограничники сорвали вражеский штурм с помощью FPV-дронов. Видео

Украинские пограничники сорвали вражеский штурм в Луганской области и разбили технику оккупантов. В результате уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины врага.

Видео дня

Точные удары по силам РФ нанесли воины подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Феникс", действующего в составе бригады Гвардии наступления "Помста". Видео уничтожения вражеской техники 25 марта опубликовали в официальных Telegram-каналах ГПСУ и "Феникса".

Воины подразделения в очередной раз сорвали вражеский штурм, говорится в публикации.

Уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины: на Луганщине пограничники сорвали вражеский штурм с помощью FPV-дронов. Видео

Пилоты БПЛА разрушили планы россиян, которые готовились к штурму, пряча технику в Серебрянском лесу.

Уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины: на Луганщине пограничники сорвали вражеский штурм с помощью FPV-дронов. Видео

"Точные удары превратили их позиции в горящую ловушку", – рассказали в ГПСУ.

Уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины: на Луганщине пограничники сорвали вражеский штурм с помощью FPV-дронов. Видео

В результате ударов пограничников сожжена вражеская МТ-ЛБ (с рус. многоцелевой транспортер легкий бронированный, также "мотолыга").

Уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины: на Луганщине пограничники сорвали вражеский штурм с помощью FPV-дронов. Видео

Также уничтожены четыре бронемашины оккупантов.

Уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины: на Луганщине пограничники сорвали вражеский штурм с помощью FPV-дронов. Видео
Уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины: на Луганщине пограничники сорвали вражеский штурм с помощью FPV-дронов. Видео
Уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины: на Луганщине пограничники сорвали вражеский штурм с помощью FPV-дронов. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГПСУ нанесли значительные потери военной техники РФ на Краматорском направлении. Украинские БПЛА уничтожили российскую систему РЭБ "Житель", пушки, автомобили, бронетехнику, склады БК и топлива врага.

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