Уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины: на Луганщине пограничники сорвали вражеский штурм с помощью FPV-дронов. Видео

Украинские пограничники сорвали вражеский штурм в Луганской области и разбили технику оккупантов. В результате уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины врага.

Видео дня

Точные удары по силам РФ нанесли воины подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Феникс", действующего в составе бригады Гвардии наступления "Помста". Видео уничтожения вражеской техники 25 марта опубликовали в официальных Telegram-каналах ГПСУ и "Феникса".

Воины подразделения в очередной раз сорвали вражеский штурм, говорится в публикации.

Пилоты БПЛА разрушили планы россиян, которые готовились к штурму, пряча технику в Серебрянском лесу.

"Точные удары превратили их позиции в горящую ловушку", – рассказали в ГПСУ.

В результате ударов пограничников сожжена вражеская МТ-ЛБ (с рус. многоцелевой транспортер легкий бронированный, также "мотолыга").

Также уничтожены четыре бронемашины оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГПСУ нанесли значительные потери военной техники РФ на Краматорском направлении. Украинские БПЛА уничтожили российскую систему РЭБ "Житель", пушки, автомобили, бронетехнику, склады БК и топлива врага.

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