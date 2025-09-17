Уничтожены позиции, укрытия и склад БК: пограничники нанесли удары по врагу на Северо-Слобожанском направлении. Видео

Операторы беспилотников подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли потери российским захватчикам на Северо-Слобожанском направлении. Сбросами и ударами FPV-дронов они точно поразили огневые позиции оккупантов, их укрытия и склад с боекомплектом.

Об этом 17 сентября рассказали в Telegram-канале ГПСУ. Там показали кадры ударов по военным страны-агрессора РФ.

По результатам профессиональной работы пограничников были уничтожены артиллерийские и другие огневые позиции, укрытия и блиндажи, склад боеприпасов, средства связи и автомобиль противника.

Кроме техники, враг понес потери в живой силе.

В ГПСУ отметили, что операторы БПЛА из "Прайма" играют ключевую роль в сдерживании российских оккупационных сил на Северо-Слобожанском направлении, нанося точные и разрушительные удары по противнику.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы FPV-дронов пограничного подразделения "Сталевий Кордон" сорвали штурм российских оккупантов. По врагу эффективно и молниеносно отработали на Северо-Слобожанском направлении. Вражеские солдаты как раз готовились к штурмовым действиям.

