Уничтожены три резервуара с топливом: ГУР раскрыло подробности атаки на Выборгскую нефтебазу в РФ

В ночь на 19 мая в Ленинградской области РФ раздались взрывы. В российском Выборге была атакована нефтебаза: там вспыхнул пожар, поражены вертикальные резервуары с топливом.

Атака на Выборгскую нефтебазу явилась результатом спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны. Детали об атаке OBOZ.UA рассказали источники в спецслужбе.

Еще с ночи жители города Выборг Ленинградской области в сети стали жаловаться на мощные взрывы. После "хлопка", произошедшего около 2:50 ночи, утверждали россияне, они стали свидетелями мощного пожара в районе Выборгской нефтебазы.

Источники OBOZ.UA в разведке подтвердили ночной "хлопок". Они отмечают, что объект был атакован тремя взрывными устройствами, с помощью которых удалось поразить вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте. Все три были уничтожены.

"Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и в дальнейшем, последовательно и методично, пока россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не уберется из Украины. Цена российской агрессии для кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать горючим даже внутренний рынок", – заявил на условиях анонимности представитель военной разведки.

При этом он не уточнил, поражение было нанесено с помощью БПЛА или каким-либо другим образом.

Примечательно, что в РФ атаку на нефтебазу в Выборге категорически отрицают. Пока россияне смотрели на зарево пожара, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко убеждал их, что информация об атаке беспилотника на нефтебазу в Выборге не соответствует действительности, а напугавший горожан громкий звук произвела пиротехника.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ атаковали аэродром "Кущевская" и "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае. Поражение было произведено с помощью Сил обороны Украины.

Позже стало известно, что НПЗ на Кубани приостановил работу после ночной атаки беспилотников.