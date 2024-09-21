Уничтожены тысячи боеприпасов и РЛС: в Генштабе рассказали подробности ночной атаки дронов на военный склад в Краснодарском крае

В ночь на 21 сентября воины Сил обороны нанесли результативные удары по важному военному складу вооруженных сил РФ в Краснодарском крае. Операция стала результатом эффективного взаимодействия Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины.

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После поражения на обоих объектах наблюдалась мощная детонация: уничтожено значительное количество вражеских боеприпасов, в том числе и эшелон с не менее 2 тысяч тонн снарядов из КНДР. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Сегодня ночью нанесено огневое поражение по арсеналу "Тихорец", что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что, по данным разведки, на момент удара по объекту на территории склада в районе Тихорецка Краснодарского края находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР.

"Атакована радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала", – добавили в Генштабе.

Там также отметили, что поражение было исполнено подразделениями Сил обороны, в частности, Силами беспилотных систем, ССО и СБУ.

"Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается", - заверили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 21 сентября в Краснодарском крае раздались взрывы. В результате атаки дронов вспыхнул мощный пожар с детонацией на складе боеприпасов в Тихорецке.

Местный губернатор заявил об "сбитии двух дронов" и "падении обломков", после которого пожар "перекинулся на взрывоопасные объекты". Российские источники утверждали, что из-за "падения обломков" пришлось эвакуировать более 1200 россиян, а въезд в Тихорецкий район закрыли.

Известно, что на пораженный склад россияне свозили снаряды из КНДР.