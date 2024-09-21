В Краснодарском крае раздались взрывы: пылает склад боеприпасов в Тихорецке. Видео

В Тихорецке в Краснодарском крае РФ на рассвете 21 сентября раздались взрывы. После этого на местном складе боеприпасов началась мощная вторичная детонация.

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Кадры шедевральных фейерверков публикуют Telegram-каналы. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника, атаковавших объект, силы ПВО и РЭБ подавили в Тихорецком районе. Пожар и детонация, по его словам, начались якобы из-за падения обломков.

Жителей ближайшего поселка эвакуируют. Уверяют, что пострадавших нет. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия.

Напомним, также в эту ночь дроны атаковали склад БК россиян в поселке Октябрьский в Тверской области. Там взлетел в воздух 23-й военный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. Объект расположен всего в 16 км южнее уничтоженного несколько дней назад 107-го арсенала в районе населенного пункта Торопец, Тверской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 18 сентября СБУ, ГУР и ССО ударили по огромному складу главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области РФ. Его уничтожили с помощью дронов.

– Также 18 сентября мощный прилет по объекту армии страны-агрессора РФ был зафиксирован в Брянской области РФ. Там под ударом оказался 856 гвардейский самоходный артиллерийский полк.

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