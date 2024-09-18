Не только Торопец: на рассвете поймал прилет самоходный артиллерийский полк на Брянщине. Видео

В среду, 18 сентября, в Брянской области также был зафиксирован мощный прилет по объекту армии страны-агрессора РФ. Там был атакован 856-й гвардейский самоходный артиллерийский полк.

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Об этом в Telegram сообщили аналитики из группы "Dnipro | OSINT з Гарбузом". "ВЧ 23857 (2С19 Мста-С, Мста-СМ, 9к51М Торнадо-Г)", – отметили там и опубликовали координаты места попадания.

Российские военные зафиксировали момент удара. Они начали убегать, когда раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар.

Сами россияне утверждают, что это был беспилотник. Кроме того, судя по их словам, у них как раз было построение, когда произошла атака.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ пожаловались на массированную атаку БПЛА. В городе Торопец начался пожар и детонация после попадания или падения обломков дронов на склад с боеприпасами: сообщается о прилете по 107-му арсеналу Главного управления МО РФ. По состоянию на вечер пожар там так и не могли потушить.

– Атака на Торопец в Тверской области была операцией СБУ и Сил обороны. Склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ в населенном пункте Торопец был уничтожен с помощью дронов.

– Там могли храниться около 30 тысяч тонн разных боеприпасов, включая 122 мм снаряды РСЗО "Град" и 82 мм мины, а также, возможно, зенитные ракеты и ракеты из КНДР. Сообщается, что на этом складе начинали создавать запас северокорейских ракет KN23.

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