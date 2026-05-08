Уничтожены вражеские нефтебаза, РЭБ и ангары: в ГУР показали точную работу 'Призраков' в Крыму

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" в апреле 2026 года провело операцию во временно оккупированном Крыму и атаковало ряд военных объектов российской армии. Под удары попали средства радиолокации, системы радиоэлектронной борьбы, ангары для самолетов и резервуар с нефтепродуктами.

В Главном управлении разведки заявили, что операция была направлена по элементам системы, которая обеспечивала российским войскам выявление угроз, координацию действий и поддержку авиации и флота. Видео с последствиями ударов обнародовали на официальном Facebook-канале ГУР МО Украины.

В сообщении отметили: "Вооруженная борьба продолжается!"

По данным разведки, во время операции были поражены пункт коммуникации и питания ретранслятора БпЛА "герань/гербера", РЛС "подлет-К1" и БРЛС мр-231-3 "вайгач". Также под удар попали пост оер, мр-231, МСУ "сервал", а еще средства РЭБ и РЭР.

Отдельно в ГУР сообщили о поражении БРЛС "балтика-б", станции РЭБ и систем наблюдения черноморского флота РФ. Кроме того, разведчики нанесли удары по ангару-укрытию самолета Су-24 и ангару-укрытию Су-30. И, похоже, это была одна из самых масштабных атак по технической инфраструктуре оккупантов в Крыму за последнее время.

Последствия операции

Среди пораженных объектов также назвали резервуар нефтепродуктов на нефтебазе компании ATAN и РЭР-лабораторию, размещенную на крыше штабного здания черноморского флота РФ. В ГУР отметили, что все эти элементы были частью единой системы обеспечения оккупационной группировки.

На обнародованных кадрах видно серию ударов по целям в разных районах полуострова. В ведомстве заявили, что "Призраки" продолжают работу по уничтожению военной инфраструктуры российских захватчиков в Крыму.

