Минус самолет, три катера и судно обеспечения: 'Призраки' ГУР проредили береговую охрану оккупантов в Крыму. Видео

Рой дронов ГУР МО Украины прорвался в оккупированный Крым и уменьшил количество военной техники захватчиков. Прицельные удары БпЛА были направлены на вражескую береговую охрану.

Об операции, которая состоялась в апреле 2026 года, рассказала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В Telegram-канале ведомства опубликовано зрелищное видео боевой работы.

Во что удалось попасть

Операцию выполняли воины спецподразделения "Призраки". Они уже наработали "системный подход к ликвидации военных объектов России во временно оккупированном Крыму", отметили в ГУР.

На этот раз наши защитники ударили по целям, связанным с десантно-штурмовыми возможностями, морским обеспечением, авиационной компонентой противника. Подтверждено поражение

трех десантно-штурмовых катеров проекта 05060 (один из них был в движении, двое пришвартованы);

(один из них был в движении, двое пришвартованы); судна обеспечения ;

; ангара хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060 ;

; противолодочного самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

"Отдельный эпизод – уклонение борта "Примар" от вражеского ПЗРК. Несмотря на попытки московитов помешать выполнению боевого задания, мастера ГУР продолжили операцию и получили очередной важный результат, который ослабляет российскую оккупационную армию", – отметили в разведке.

Добавим, что Бе-12 "Чайка" – это противолодочный гидроплан, используемый для поиска и уничтожения подводных лодок противника. Эту модель разработали в КБ Бериева в начале 1960-х годов. Вооружение "Чайки" включает авиабомбы, глубинные бомбы и торпеды.

Максимальная скорость самолета – 530 километров в час, боевая нагрузка – до 1 500 килограммов, экипаж – четыре человека.

Для поиска подводных лодок на носу установлена РЛС, а в хвостовой части – датчик магнитных аномалий. Самолет также оснащен разведывательной и фотоаппаратурой.

