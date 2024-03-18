Уничтожили более 800 единиц техники РФ: СБУ показала успех спецподразделения 'Белый волк' за два года. Видео

Более 800 единиц российской техники уничтожило подразделение "Белый волк". Оно подчиняется Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Это статистика по состоянию на 17 марта 2024 года.

"Подразделение "Белый волк", входящее в состав Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины, уже уничтожило более 800 единиц российской техники на линии фронта", - сообщили в ведомстве.

О становлении подразделения и его работе в самых горячих точках войны идет речь в документальном фильме "СБУ: спецназовцы победы". Режиссер фильма – Артур Лерман.

В частности, подразделение успешно и эффективно работает по всей линии фронта. Особо следует отметить операцию по освобождению Изюмщины.

"Перед тем, как туда заходили Силы обороны, наши "волки", по сути, сожгли вражеский бронекулак… Это реально уникальное подразделение и топовые военные, способные выполнить любую сверхсложную оперативно-боевую задачу", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Подразделение состоит из добровольцев-патриотов, с началом полномасштабного вторжения вошедших в ЦСО "А" СБУ. И с тех пор принимали участие в операциях по обороне Киевщины, освобождению территорий Харьковской, Запорожской, Донецкой областей и Херсона.

"Самым ярким результатом "Белого волка" является количество уничтоженной техники врага: по меньшей мере 800 единиц с начала полномасштабной агрессии. И это не все. Они также уничтожили около 300 объектов, таких как фортификационные сооружения, склады, огневые позиции", - подчеркивает руководитель ЦСО. "А" СБУ Евгений Хмара.

Как рассказал в фильме командир подразделения "Белый волк" Олег Емец, только в Харьковской области они сожгли более 50 российских танков. Это ослабило оборону противника и позволило ВСУ с минимальными потерями и очень быстро освободить территории.

"Наше подразделение широко взаимодействует с ВСУ. Вместе участвуем в штурмовых действиях. Они в чем-то копируют наш подход к боевой работе, и что приятно, к выучке своего личного состава, пытаются получать дроны аналогичных характеристик", – отмечает Олег Емец.

По его словам, "Белый волк" специализируется именно на работе с беспилотниками, одним из первых объединив их разведывательную и ударную функции. С тех пор подразделение сосредоточилось на обучении и развитии таких военных профессий, как пилоты, штурманы, стрелки-наводчики и инженеры-саперы.

Как сообщал OBOZ.UA, атака на Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ явилась результатом совместной операции Службы безопасности Украины, Сил специальных операций и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Удары дронами вызвали большой пожар на предприятии.

Напомним, в ночь на 17 марта БПЛА атаковали Краснодарский край РФ: после взрывов вспыхнул НПЗ.

А накануне, 16 марта, российские СМИ еще с утра пожаловались, что неизвестные дроны в Самарской области дроны атаковали сразу три НПЗ. На одном из них, в Сызрани, вспыхнул мощный пожар, тушили который целые сутки.

К вечеру стало известно, что заводы в Самарской области атаковали дроны СБУ. Источники утверждали, что атаковано было три НПЗ в этом российском регионе.