Уничтожили ряд блиндажей врага: в ГУР показали эксклюзивные кадры работы на Лиманском направлении. Видео

Украинские разведчики продолжают уничтожать силы российской оккупационной армии на востоке нашей страны. Накануне бойцы ГУР провели эффективную зачистку вражеских позиций на Лиманском направлении.

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В результате операции был уничтожен целый ряд блиндажей врага. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Операцию осуществили разведчики Black Winter Group в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины совместно с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады.

Защитники показали эксклюзивные кадры своей работы на Лиманском направлении. В ходе операции разведчики удержали позиции украинских сил и уничтожили ряд труднодоступных блиндажей с оккупантами.

Несмотря на непрерывные вражеские артобстрелы, авиаудары и атаки дронов, разведчики и пехотинцы также совершили успешную вылазку за "ноль" для спасения нескольких тяжелораненых военных Сил обороны Украины.

Напомним, на временно оккупированной территории Запорожской области украинские защитники нанесли мощный удар по логистике врага. Между Токмаком и Черниговкой был уничтожен вражеский поезд с топливом — 20 цистерн так и не добрались до места назначения.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за сутки 9 июля ликвидировали и ранили в боях около 920 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 466 единиц ее военной техники и вооружения: среди них – ракеты, которыми враг атаковал украинские города.

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