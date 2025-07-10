Минус 11 танков и 920 захватчиков: озвучены потери России за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 920 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 466 единиц ее военной техники и вооружения: среди них – ракеты, которыми враг атаковал украинские города.

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Общие потери живой силы (санитарные и безвозвратные), которые страна-агрессор понесла на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают 1 030 580 захватчиков убитыми и ранеными. Данные по состоянию на 10 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили шесть крылатых ракет (всего 3445) и 324 беспилотника оперативно-тактического уровня (44 781).

Воины уничтожили 38 вражеских артиллерийских систем (всех 30 140), 11 танков (11 011), три боевые бронированные машины (22 972), три РСЗО (1437).

Кроме этого, бойцы сожгли 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн (54 656) оккупационных сил.

С начала войны Силы обороны также уничтожили 3929 единиц спецтехники, 1193 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров, одну подводную лодку.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью около $10 млн. Оккупанты пытались замаскировать комплекс в лесополосе, однако попытка оказалась неудачной.

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