В стране-агрессоре России отличились новыми циничными заявлениями – бывший депутат Госдумы РФ Наталья Нарочницкая призвала закидать бомбами самих же россиян. Она заявила, что в Курской области, где проходит операция Сил обороны Украины, нужно устроить ковровые бомбардировки.

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Об этом она сказал в эфире одного из российских пропагандистских каналов в понедельник, 19 августа. При этом судьба своих соотечественников ей, очевидно, не интересна.

"Надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровыми (бомбардировками. – Ред.), понимаете", – сказала "эксперт"

Более того, Нарочницкая высказала надежду, что оккупационная российская армия именно к этому и готовится.

"Иначе для чего эвакуировать столько тысяч людей?" – заявила она.

"Ковровые бомбардировки" — непрерывное, интенсивное, последовательное бомбометание по значительным площадям, как правило, населенным пунктам. Такой метод применяла стратегическая авиация стран-участников Второй мировой войны при массированных налетах на военные и промышленные объекты противника значительного количества бомбардировочной авиации.

После ковровой бомбардировки возникают смерчи и разные вспышки огня на территории применения.

Ранее граждан страны-террориста России призвали смириться с тем, что солдат срочной службы отправляют воевать в Курскую область. Также россиянам посоветовали подписывать контакты с министерством обороны, чтобы получить больше денег за участие в боевых действиях.

Такими заявлениями отличился замначальника главного военно-политического управления минобороны РФ и командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он пожаловался, что многие родители срочников не хотят, чтобы их дети воевали в Курской области. При этом военный преступник заявил, что люди, не желающие воевать, не нужны России.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали, как жительница Курской области радостно встретила пришедших с гуманитарной помощью украинских военных. Россиянка благодарила и благословляла украинских защитников.

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