'Ребята, дорогие, дайте я вас обниму': в сети показали, как жители Курщины радуются встрече с украинскими военными. Видео

В сети показали, как жительница Курской области радостно встретила пришедших с гуманитарной помощью украинских военных. Россиянка благодарила и благословляла украинских защитников.

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Соответствующие кадры опубликовал в Telegram народный депутат от "Слуги народа", заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. На них видно, что бойцы принесли местной жительнице коробку с консервами и попросили раздать соседям.

"Дай бог вам здоровья, пусть вас боженька бережет. Дайте я вас пообнимаю", – говорила женщина.

Напомним, ранее Мисягин показал, как украинские военные ведут себя во время операции в Курской области РФ. Это кардинально отличается от действий российских оккупантов в Украине. К примеру, наш защитник угостил местного ребенка вкусняшками.

Мальчик после напоминания кого-то из старших поблагодарил украинского военного, на что тот ответил ребенку "На здоровье". Родственники маленького россиянина в то время набирали в бутылки воду, которую им привез военный водовоз.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские военные в Судже Курской области России помогли пожилой женщине, которая осталась одна. Защитник принес немощной старушке воду и еду, после чего ей оказали медицинскую помощь.

– В российском городе Суджа Курской области, который сейчас находится под контролем ВСУ, местные жители активно грабят торговые заведения. Причем даже не скрывают этого.

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