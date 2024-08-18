'Бабушка, мы не россияне, не переживайте': ВСУ на Курщине помогли старухе, которую покинули свои

Украинские военные в Судже Курской области России помогли пожилой женщине, которая осталась одна. Защитник принес немощной старушке воду и еду, после чего ей оказали медицинскую помощь.

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Ответное видео опубликовал в Telegram украинский журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что женщина была дома по адресу улицы Розы Люксембург, 4.

"Российские войска сдали город, оставив его жителей на произвол судьбы. Эта больная пожилая женщина получит необходимую медицинскую помощь. Ведь украинцы не бросают даже не своих – в отличие от россиян", – рассказал Бутусов.

На кадрах видно, что бабушка совсем немощна и не может за собой ухаживать самостоятельно. Она рассказала, что ее родственники якобы умерли и помочь некому.

"Не волнуйтесь, мы не россияне, бросать не будем", – заверил военный.

Напомним, в российском городе Суджа Курской области, который сейчас находится под контролем ВСУ, местные жители активно грабят торговые заведения. Причем даже не скрывают этого.

На одном из видео две пожилые женщины, которых остановили украинские военные, откровенно говорят, что российские власти покинули их на произвол судьбы. Однако продукты они украли в магазине так, что в руки не помещается – погрузили в магазинные тележки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко рассказала, что украинские военные полностью контролируют город Суджа Курской области РФ. Они подкармливают местное население, брошенное на произвол судьбы российскими властями – россияне же благодарят украинских воинов за гуманное отношение.

– На улицах Суджи видны последствия боевых действий и останки сожженной российской техники. Местные жители жалуются, что их покинули власти, а в других российских городах называют "хох*ами".

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