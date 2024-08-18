'На здоровье': в сети показали, как украинский воин угощает ребенка вкусностями в Курской области. Видео

То, как украинские военные ведут себя во время операции в Курской области РФ, кардинально отличается от действий российских оккупантов в Украине. К примеру, наш защитник угостил местного ребенка лакомствами, этот момент попал на видео.

Видео дня

Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Юрий Мысягин.

"Украинский боец угощает ребенка вкусностями где-то в Курской области", – написал он.

Мальчик после напоминания кого-то из старших поблагодарил украинского военного, на что тот ответил ребенку "На здоровье".

Родственники маленького россиянина в то время набирали в бутылки воду, которую им привез военный водовоз.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные полностью контролируют город Суджа Курской области РФ, они подкармливают местное население, брошенное на произвол судьбы российскими властями – россияне же благодарят украинских воинов за гуманное отношение. Однако несмотря на то, что война уже пришла к ним домой, жители Курщины никак не могут понять, почему она продолжается.

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