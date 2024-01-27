Уникальная цель для ВСУ: оккупанты после сбития А-50 снова подняли в небо раритетный М-55 'Геофизика'

Российская оккупационная армия снова подняла в воздух раритетный самолет М-55 "Геофизика" со специальной аппаратурой для ведения радиоэлектронной разведки. По мнению аналитиков, оккупанты решили вернуть к работе этот самолет для роли "летающей лаборатории".

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С помощью М-55 "Геофизика" россияне, вероятно, проводят испытания или отработку технических моментов с подвесными контейнерами с разведывательной аппаратурой, которые будут подвешиваться под самолеты российской тактической авиации. Об этом сообщает портал Defense Express.

Редкий самолет заметили с двумя специфическими контейнерами под крыльями. Речь идет об аппаратуре радиотехнической разведки УКР-РТ, которую россияне создавали специально под Су-34. Второй контейнер радиоэлектронной разведки – УКР-РЛ.

По мнению военных экспертов, российская армия решила вернуть к работе М-55 "Геофизика" с целью испытания радиотехнического оборудования, которое в дальнейшем будет использовано на современной тактической авиации РФ. Также аналитики допускают, что путинские войска попытаются применить М-55 "Геофизика" и для проведения демонстрационных полетов вблизи границы со странами-членами НАТО. Таким образом страна-террорист РФ может имитировать ведение разведки или действительно собирать необходимую разведывательную информацию.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что раритетный М-55 "Геофизика" используется россиянами в качестве усиления своей авиационной разведывательной компоненты. По его словам, на такой шаг оккупанты пошли, поскольку потенциал их разведывательной авиации ограничен после уничтожения самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Также он добавил, что М-55 "Геофизика" может стать уникальной целью для ВСУ.

Коваленко объяснил, что аппаратура для ведения радиоэлектронной разведки УКР-РЛ позволяет обнаруживать единичные и групповые наземные цели на дальности до 300 км. В то же время с помощью УКР-РТ враг может обнаруживать средства связи и РЛС, определять их координаты и выдавать другую информацию, которая используется для нанесения удара.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что оккупанты расконсервировали редкий самолет М-55 "Геофизика". Он был создан в советское время как высотный разведчик для проведения ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был уничтожен над акваторией Азовского моря в начале 2024 года. Кроме того, защитники "приземлили" воздушный пункт управления Ил-22 ВКС РФ.

Такой же самолет был поражен 26 февраля 2023 года на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. Тогда пострадали передняя и центральная части самолета, были повреждены авионика и радиолокационная антенна.

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