'Упала с третьего этажа на второй, а парень на первый': пострадавшие в результате атаки РФ на Днепр рассказали о пережитом. Видео

В Днепре девушка и ее парень пострадали в результате обвала здания после обстрела города российскими беспилотниками 8 ноября. Ярослава упала с третьего на второй этаж, а Даниил на первый. Около получаса они ждали спасателей.

В комментарии СМИ пострадавшие рассказали, что, когда собирались ложиться спать, услышали рядом пролет беспилотника оккупантов. Они выбежали в коридор, однако дом частично обвалился.

"Помню, на самом деле звук такой страшный, знаете, когда летит прямо в тебя. Я беру Ярославу за руку, и мы выбегаем в коридор. Как только открываем дверь в коридор, я понимаю, что мы просто падаем", – вспомнил Даниил.

"Мы успели открыть дверь в коридор, выбежать. И дальше просто темнота, и мы падаем. Я упала с третьего этажа на второй, а парень упал на первый этаж. Также папа с нами в тот момент был в квартире, но его комната выходит на другую сторону. Он услышал взрыв, побежал в коридор посмотреть, что с нами, и сам также провалился", – рассказала Ярослава.

Девушка рассказала, что провалилась с третьего на второй этаж, после чего ее с головой накрыли обломки здания.

"Я пыталась кричать ему (папе. – Ред.), он нашел меня, начал раскапывать мне голову. Где-то до половины меня раскопал, и на ногах у меня лежали две плиты. Там четверо мужчин было, к сожалению, они не смогли их поднять. Мы ждали, пока приедут (спасатели. – Ред.) и распилят", – добавила девушка.

По словам Даниила, во время падения он травмировал руку, началось кровотечение. Парня частично придавило плитами.

"Когда я упал, у меня до лба, где-то 10 сантиметров, чуть меньше, была плитка. Если бы ниже она прошла, то, может, меня сейчас не было бы", – добавил пострадавший.

Российская атака на Днепр 8 ноября

В ночь на 8 ноября оккупанты совершили комбинированную атаку по Днепру. Один из российских ударных дронов попал в пятый этаж девятиэтажки. Взрыв произошел около полуночи.

В результате атаки пострадали 12 человек, из них 7 госпитализировали медики. Также известно о двух погибших. Чрезвычайщики спасли 23 взрослых и 5 детей. Уже днем из-под завалов достали йоркширского терьера.

В квартире, в которую попал российский беспилотник, вспыхнул пожар. В результате взрыва разрушены квартиры с 2-го по 6-й этажи в двух подъездах. По информации городского головы, планируют демонтировать 54 наиболее пораженные квартиры. Жителей 72 квартир временно переселят в другие помещения, аренду которых поможет оплатить местная власть.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что другие жители атакованной многоэтажки рассказали об обстреле.

Лариса считает чудом то, что она осталась невредимой, ведь сразу после сильного взрыва на кровать, где она спала, полетело много обломков.

Еще одна жительница дома, госпожа Майя, перебралась с родными в Днепр из Бахмута. Женщина добавила, что россияне ударили туда, где не было никаких военных объектов, только жилые кварталы и многоэтажки.

