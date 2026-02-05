'Управление войск парализовано, штурмы остановлены': пропагандисты Путина в истерике из-за блокировки Starlink на фронте

Российская армия приостановила на фронте штурмовые действия, а система управления подразделениями стала работать с серьезными перебоями. Причиной стало отключение терминалов Starlink для российских войск после введения обязательной предварительной регистрации.

Об этом сообщают российские Z-паблики. По их сообщениям с фронта, ситуация близка к критической, потому что теперь управление войсками вышло из строя.

Что известно

За два года активного развертывания Starlink почти все оперативное управление – связь между подразделениями, координация огня, передача данных с БПЛА – у россиян зависело именно от Starlink. А альтернативы, сравнимой по стабильности и скорости, на практике не оказалось.

В Генштабе РФ на запросы из Москвы реагируют крайне сдержанно. Формулировка сводится к одному: российские средства связи не способны эффективно работать в условиях современного высокотехнологичного боя. Ни по защищенности, ни по устойчивости, ни по масштабируемости они не выдерживают нагрузки.

Часть высокопоставленных чиновников в закрытых разговорах требуют от Кремля публично объяснить солдатам, почему на пятый год войны государство тратит миллиарды рублей на разработку и продвижение бесполезных с военной точки зрения проектов: мессенджера MAX вместо создания собственной полноценной спутниковой системы связи. А в военной среде все чаще звучит и: приоритеты государства смещены.

"Управление войсками на фронте фактически парализовано. Власть, по мнению офицеров, вкладывается не в обеспечение армии и победу на поле боя, а в инструменты тотального контроля над гражданами. Итог — зависимость фронта от иностранной инфраструктуры и управленческий коллапс в критический момент", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине внедряют так называемый "белый список" для спутниковых терминалов Starlink. Только проверенные и официально зарегистрированные устройства из этого списка смогут работать на территории нашей страны, а все остальные – отключат.

Ранее в Минобороны рассказали, как пройти верификацию Starlink, чтобы терминал работал в Украине. Ведомство подготовило подробную инструкцию по верификации терминалов как для военных, так и для гражданских граждан.

