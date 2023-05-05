'Ураган' дал огню! В Нацгвардии показали, как жгут врага. Видео

Украинские бойцы продолжают уничтожать вражескую технику и российских оккупантов на фронте. Бригада "Ураган" похвасталась выдающимися успехами.

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Об этом стало известно из Telegram-канала Первой Президентской Бригады "Ураган". Военные показали впечатляющие кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Горит пылает техника враждеская! И это уже не просто строчка из патриотической песни. В этот раз это реальность. Силами Урагана были ликвидированы грузовые автомобили с вооружением и живой (уже нет) силой противника", – говорится в сообщении.

Локация, где произошло попадание, не уточняется.

Украинские защитники заметили российскую технику на дороге. Внутри грузовых автомобилей, вероятно, находились солдаты армии РФ.

Спустя некоторое время на этом месте произошел взрыв – техника вместе с живой силой ликвидированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины редчайшие образцы своего вооружения. В этот раз защитники Украины с легкостью сожгли новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

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