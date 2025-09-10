Уровень потерь России в войне против Украины снизился: в ISW назвали причины и оценили, сколько солдат погибает за квадратный километр земли

Летом 2025 года российская оккупационная армия несла меньшие потери личного состава по сравнению с весной текущего года. С начала 2025 года российские войска потеряли в общей сложности около 300 тыс. человек.

Максимальные потери РФ в расчете одного человека на квадратный километр захваченной земли были зафиксированы в мае 2025 года. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Потери путинской армии колоссальные

Территориальные приобретения России стали менее дорогостоящими за последние четыре месяца по сравнению с весной 2025 года, поскольку российские войска несут меньшие потери на квадратный километр захваченной территории.

В ISW оценили, что российские войска захватили в общей сложности 1 910,39 квадратных километров территории в Украине в период с мая по август. Ежедневные отчеты Генерального штаба ВСУ о потерях РФ указывают, что оккупанты потеряли в среднем 68 человек на квадратный километр захваченной территории с мая по август.

До указанного периода российские войска в среднем несли потери примерно 71 человека на квадратный километр в мае 2025 года; 70 человек на квадратный километр в июне 2025 года; 75 человек на квадратный километр в июле 2025 года; и 68 человек на квадратный километр в августе 2025 года.

Показатели российских потерь на квадратный километр существенно снизились за последние четыре месяца по сравнению с январем-апрелем 2025 года, когда российские войска теряли 99 человек на квадратный километр.

Осенью 2024 года, как и в августе 2025 года, российские войска в основном наступали небольшими пехотными группами. Однако в конце 2024 года и начале весны 2025 года оккупанты в значительной степени отказались от использования бронетехники, и это изменение тактики, вероятно, способствовало увеличению потерь российских войск в первые несколько месяцев 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодняшний день страна-террорист Россия удерживать на территории Украины около 700 тыс. оккупантов. Речь идет об общей численности военных вместе с другими службами. Основная часть вражеских сил сконцентрирована в Донецкой области.

