'Уровень преступлений России достиг беспрецедентного уровня': Мельник указал на параллели со Второй мировой войной. Видео

Неспровоцированная агрессия России против Украины длится почти четыре года. По сравнению – это дольше, чем война между Третьим рейхом и Советским Союзом.

Сейчас масштаб систематических преступлений РФ в Украине достиг беспрецедентных показателей. С таким заявлением выступил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности.

"В следующем месяце российская агрессия против Украины вступит в 13-й год и пятый год с момента полномасштабного вторжения в 2022 году. Она длится уже дольше, чем война между Третьим рейхом и Советским Союзом – 1418 дней", – подчеркнул посол.

Совбез ООН должен реагировать на беспрецедентные преступления РФ

Он подчеркнул, что при сравнении Второй мировой войны с нынешним военным вторжением России параллели становятся все более шокирующими. И это, по его словам, не только из-за продолжительности жестокой войны агрессора против украинской государственности, но и из-за масштабов разрушений и роста количества страданий населения.

"Уровень систематических преступлений России, свидетелями которых мы являемся день и ночь, достиг беспрецедентного уровня. Этот Совет больше не может игнорировать эту возмутительную войну. Каждый день, когда Совет Безопасности не принимает меры для прекращения войны России, приносит все больше жертв", – заявил Мельник.

Напомним, во время своего вечернего видеообращения к украинцам 12 января президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит очередной массированный комбинированный обстрел Украины, пытаясь использовать погодные условия в собственных целях. Глава государства призвал украинцев не игнорировать сирены.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 13 января Россия устроила атаку по Украине дронами, а также запустила баллистические ракеты по ряду населенных пунктов. Взрывы прогремели в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Броварах и Киеве. Неспокойно было и в Одессе – оккупанты массированно ударили по городу БПЛА

