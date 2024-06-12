Ушел добровольцем с первых дней вторжения: в Харьковской области героически погиб следователь ГБР Тарас Бойчук

В боях с русскими оккупационными войсками героически погиб следователь территориального управления Государственного бюро расследований в Краматорске Тарас Бойчук. С первых дней полномасштабного вторжения он добровольно встал на защиту нашего государства.

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Герою был всего 41 год. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"В 2020 году Тарас Бойчук связал свой профессиональный путь с Государственным бюро расследований, до этого имел опыт работы других в правоохранительных органах. С марта 2021 Тарас стал частью команды следователей Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске", – говорится в сообщении.

С началом полномасштабного вторжения Тарас добровольно вступил в 127-ю отдельную бригаду, где служил стрелком. После прохождения специальной учебы он стал стрелком-зенитчиком оператором ПЗРК в зенитно-ракетном артиллерийском взводе. Выполнял боевые задания на границе Харьковской области и в Бахмутском районе Донбасса.

Собратья и коллеги по службе описывают его как положительного, доброжелательного, мудрого человека и высокопрофессионального специалиста.

"Мы воюем, чтобы наши дети жили в свободной и независимой Украине", – говорил Тарас Бойчук.

После войны он собирался вернуться на работу в Бюро и продолжить борьбу с преступностью.

К сожалению, этим планам помешал враг. Во время выполнения боевого задания в Харьковской области его жизнь трагически оборвалась.

Дома Тараса ждали двое маленьких сыновей и жена.

"Коллектив ДБР выражает глубокие соболезнования близким павшего Воина. Для Бюро это невосполнимая потеря. Он навсегда останется в наших сердцах!" – отметили в пресс-службе.

Напомним, на фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко. Работая на задании, он получил тяжелое ранение в результате российских обстрелов КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Вадим Лысак. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 июня.

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