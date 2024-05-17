Ушел на фронт добровольцем: в боях на Харьковщине погиб член 'Евросолидарности' Василий Грабовенский. Фото

Защищая Харьковщину от нового наступления российских войск, погиб 27-летний нацгвардеец Василий Грабовенский из Николаева Львовской области. Дизайнер и партиец "Европейской солидарности" добровольно пошел воевать за родную землю в самом начале полномасштабной войны.

На сегодня в армии служат также старший брат и отец Героя. О потере сообщили его однопартийцы и побратимы.

"Смелый, решительный воин. Верный друг и товарищ. Талантливый дизайнер. Умный, веселый, крутой… Василий всегда гнул свою линию и боролся за право жить достойно в Украине. Именно поэтому с первого дня полномасштабного вторжения он присоединился к Национальной гвардии", – говорится в сообщении.

Василий Олегович Грабовенский, 1996 г. р., служил во втором отряде специального назначения Центра специального назначения НГУ. Его побратим Валерий Серебров вспоминает защитника как талантливого, образованного, разносторонне развитого мужчину. Он отметил, что они познакомились 26.02.22, когда попали в один взвод, и почти год прослужили вместе.

"До войны работал дизайнером, рисовал, активно занимался спортом, целая жизнь насыщенная впереди должна была быть… Не убежал, не спрятался, не отмазывался, с начала войны мужественно взял оружие в руки и защищал свою нацию, свою страну, ГЕРОЙ!" – написал военный.

Младший сержант Грабовенский погиб во время боевого столкновения с вражескими силами на северо-восточной окраине села Липцы Харьковской области.

"Воин получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким..." – написал городской голова Андрей Щебель.

В четверг, 16 мая, защитника похоронили в родном городе на Аллее Героев. Почтили его память минутой молчания и молитвой воспитанники и педагоги детсада "Теремок", где много лет работает воспитательницей мама защитника Ольга Степановна.

"У Василия была несгибаемая воля, искреннее сердце, большая любовь к родному краю. Ольга Степановна воспитала своих детей настоящими патриотами, неравнодушными к судьбе своей страны и будущему поколению. Старший сын и муж сегодня защищают Украину в ВСУ, мирное небо и светлое будущее следующих поколений", – отметили коллеги.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на Авдеевском направлении погиб воин Дмитрий Лысенко, лидер ВОО "Солидарная молодежь" Покровска. Молодой человек, которого знал весь город, после полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил обороны, во время боев получал ранения, но возвращался на фронт.

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