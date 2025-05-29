В четверг, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем Офиса Андреем Ермаком. Встреча, в частности, касалась, дипломатической работы.

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Об этом в традиционном обращении сообщил украинский лидер. Он отметил, что фактически каждый день он и его команда координируются с партнерами и готовят встречи, которые состоятся уже на этой неделе.

"Были сегодня наши разговоры и с американцами, и с европейцами. Всем надо говорить честно - всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением", – подчеркнул президент.

Также сегодня он заслушал очередной доклад главкома Сирского по фронту и по нашей дальнобойной активности на территории России.

"Спасибо нашим ребятам за меткость. И это абсолютно справедливо - именно в России должны чувствовать, что такое война, чтобы было желание заниматься дипломатией", – добавил президент.

Кроме того, Зеленский рассказал о разговоре с министром финансов Украины Сергеем Марченко. В частности, он касался долгосрочных финансовых перспектив. А именно обеспечение армии, обеспечение устойчивости Украины, обеспечение бюджетных выплат.

"Стабильность и предсказуемость для людей должны быть. Работаем для этого с партнерами, в частности перед встречами "Группы семи", – отметил президент.

Зеленский рассказал также, что после визита в Германию все договоренности должны быть как можно быстрее реализованы. Прежде всего это касается ПВО, это первый приоритет.

"Но также - инвестиции: инвестиции в наше производство – производство оружия и не только - и все другие наши совместные проекты. Мы очень ценим сотрудничество с Германией - это тот случай, когда двусторонние отношения между нашими странами помогают всей нашей Европе. Я хочу поблагодарить лично канцлера Мерца за хорошие решения", – резюмировал свою поездку в Берлин президент.

Зеленский добавил, что "слова с Москвой не работают". И даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел.

"Потому что Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. И хотя обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу", - отметил президент.

Зеленский уточнил, что, по его мнению, это очередной российский обман. РФ делает все, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции, достаточное давление на Россию.

Ранее президент заявил, что Украина обязательно получит справедливый мир, но, скорее всего, он наступит уже после того, как российский диктатор Владимир Путин лишится власти в РФ. Но уже сейчас необходимо делать шаги к миру, начиная с прекращения огня.

Напомним, что накануне, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с так называемым меморандумом России по завершению войны. Он заявил, что Москва до сих пор не предложила никаких новых идей, а лишь повторяет свои старые ультимативные требования.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров 28 мая передал россиянам меморандум о прекращении огня. Также он согласился на новую встречу, которая, скорее всего, состоится снова в Стамбуле (Турция).

Также стало известно о том, что страна-агрессор хочет отдельную встречу с украинской стороной. В частности, для обмена так называемыми меморандумами об окончании войны.

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