Усиливают вторую и третью полосу обороны: Гуменюк рассказала о действиях врага на юге и указала на угрозы для населения

Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, с чем связано увеличение обстрелов со стороны оккупантов на юге Украины. По ее словам, причиной этого может стать отсутствие побед врага на линии фронта.

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Об этом Гуменюк сообщила в эфире совместного телемарафона "Единые новости". Также пресс-секретарь добавила, что захватчик активно готовится к обороне временно оккупированных территорий юга Украины.

Гуменюк заявила, что усиление обстрелов больше связано с тем, что в настоящее время у врага нет существенного продвижения вдоль линии фронта. Поэтому, чтобы отвезти внимание от этого, россияне терроризируют мирное население.

"Они не столько избивают в ответ, сколько получают задачу – максимально переключить внимание украинского населения на беду, которая приходит непосредственно в каждый дом".

Кроме того, Гуменюк рассказала, что в настоящее время армия РФ активно обустраивает оборонительные рубежи по этим направлениям, готовясь к предстоящему контрнаступлению ВСУ. Они усиливают и вторую, и третью полосу обороны и пытаются маневрировать.

Также россияне продолжают терроризировать деоккупированные территории Украины, пытаясь всеми возможными средствами ухудшить жизнь людей на правом берегу Днепра. Они тщательно выискивают места, из которых лучше обстреливать жилые дома и критическую инфраструктуру на Херсонщине.

Напомним, что в сети показали "апокалиптическое" видео с пострадавшего от ударов оккупантов Затоки. Украинец напомнил, что этот популярный курорт недалеко от Одессы оккупанты обстреливали в прошлом году.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о подготовке к освобождению временно оккупированных территорий. Все враги на нашей территории будут уничтожены.

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