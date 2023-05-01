'Никакого шанса оккупанту на нашей земле': Зеленский рассказал о подготовке к освобождению временно оккупированных территорий. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к освобождению временно оккупированных территорий. Все враги на нашей территории будут уничтожены.

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Также глава государства доложил о страшных последствиях обстрелов оккупантов за минувшие сутки. Об этом Зеленский сказал в понедельник, 1 мая, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Первый вопрос – последствия российских ударов, в частности ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защитить наше небо стал еще более надежным", – заявил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что на утреннем совещании он с коллегами обсудил вероятное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонные шаги. Отдельно был поднят вопрос оружия и снарядов для наших воинов. Не менее важным пунктом совещания стала и ситуация на пока оккупированной территории и противодействие России.

"Никакого шанса оккупанту на нашей земле! Врагу – только уничтожение", – комментирует он.

Как известно, сегодня, 1 мая, россияне обстреляли территорию Черниговщины. Зеленский сообщил, какие последствия принесла вражеская атака.

"Вот только один пример сегодня. Черниговщина, село Лизуновка, это север области, неподалеку от государственной границы. Там российская авиабомба разрушила еще одну украинскую школу… К сожалению, этот удар унес жизни подростка – парень 2009 года рождения… 14 лет ребенку! Он просто был неподалеку от школы. Мои соболезнования родным и близким!" – сообщил глава государства.

Также президент прокомментировал и удар по Павлограду.

"Павлоград Днепропетровской области. Ракеты террористов унесли жизни двух людей, совсем молодых парней… Мои соболезнования семьям! Еще сорок человек – женщины, дети, мужчины – получили помощь после ранений и травм", – отметил он.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил украинских бойцов, которые защищают наши позиции, отбивают российские штурмы, помогают своим огнем собратьям.

Кроме того, президент выразил благодарность и партнерам Украины.

"Я благодарю всех наших партнеров, кто видит общую задачу Украины и мира именно так: очевидное поражение государства-террориста и справедливый мир для Украины и всей Европы. Сегодня провел несколько совещаний по нашей дипломатической работе в мае, которая приближает именно такой мир – справедливый, именно такой результат этой войны – поражение оккупанта", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракетную атаку на украинские города российские оккупанты устроили под утро 1 мая. Первые взрывы прогремели около 05:00 в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях – защитники неба обезвредили 15 из 18 вражеских крылатых ракет.

Кроме того, в понедельник, 1 мая, российские террористические войска обстреляли Новгород-Северский район Черниговской области, в результате чего погиб ребенок. Попадание пришлось по учебному заведению.

После этого в министерстве обороны государства-террориста РФ традиционно похвастались ударами по Украине, нанесенными в ночь на 1 мая. Там заявили, что якобы были обстреляны объекты военно-промышленного комплекса нашей страны.

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