'Услышали, как бахнуло, а потом посыпались стекла': жительница Сум рассказала о вражеской атаке на город. Фото и видео

Россияне 17 октября атаковали объект инфраструктуры в Сумах, сбросив на него две авиабомбы. Взрывной волной в расположенных поблизости многоэтажках выбило окна, также пострадал человек.

Одна из горожан, живущая в пострадавшей многоэтажке, рассказала об атаке. Ее рассказ опубликовало издание "Кордон. Медиа".

Жители Сум приходят в себя после авиаудара РФ

После утренней атаки вблизи поврежденных многоэтажек в Сумах кипит работа: коммунальщики и жители города убирают последствия ударов, в частности собирают разбитое стекло из окон.

Одна из жительниц города рассказала, что в момент вражеской атаки вместе с мужем была дома. Поэтому "услышала, как бахнуло – а потом посыпалось стекло".

"Вы знаете, я сначала и не испугалась. А так бахнуло перед этим за десять минут, я вставала... Бахнуло. Я сразу к мужу, говорю: "Давай смотреть". Ну и пошли", – говорит она.

По словам горожанки, ее квартира получила относительно небольшие повреждения, поэтому семья отделалась больше испугом и выбитыми окнами.

"Я бы сказала, там, слава богу, еще ничего... Раму немного выдвинуло на улицу, и на другой стороне немного что-то такое. И стекло также выбило", – перечислила убытки она.

Что известно об утренней атаке на Сумы

Утром 17 октября российские войска ударили двумя авиабомбами по объекту инфраструктуры в облцентре. Пострадали пять двухэтажных многоквартирных жилых домов, а также одна пятиэтажка.

"Там вылетели окна, также посечены крыши. В некоторых домах потрескались стены, посыпалась шпаклевка", – описывает издание последствия атаки.

Журналисты отмечали, что атаковали россияне объект критической инфраструктуры. А вот и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил об ударе по гражданской инфраструктуре, а именно по нежилому помещению.

Ранения получил 56-летний мужчина.

В Сумской ОГА подтвердили, что в результате атаки в жилых домах выбито всего до сотни окон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 октября россияне ударили по роддому в Сумах. В медучреждении начался пожар.

На момент атаки в здании находились 166 человек, среди них – 11 детей. К счастью, персонал и пациенты успели спрятаться в укрытие, поэтому обошлось без раненых и погибших. Помощь понадобилась только 60-летней работнице медучреждения со стрессовой реакцией на взрыв.

