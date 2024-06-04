'Услышали свист ракеты': мать пострадавшего в результате удара РФ по Днепру показала последствия атаки. Видео

После ракетной атаки войск РФ по Днепру 4 июня один из пострадавших, 17-летний парень, был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Парень спал в своем доме вместе с семьей, когда в дом прилетели обломки сбитой российской ракеты.

Мама юноши рассказала о состоянии сына и показала разрушения, причиненные российским ударом. Видео с претерпевшего разрушения дома публикуют местные Telegram-каналы.

Жительница Днепра Людмила, 17-летний сын которой госпитализирован после ракетного удара войск РФ, рассказала, что ночью она с мужем очнулись от сигнала тревоги. Она встала, чтобы закрыть окно в спальне, где находились супруги с младшим ребенком. Потом пошла сделать то же в другой комнате, но не успела.

"Встала закрыть окна, чтобы не разбудить детей. Одно окно успела закрыть, когда послышался звук: летит... Свист ракеты. Как оно просвистело и бахнуло, муж быстро схватил младшего ребенка, быстро на кухню... И тут второй взрыв. Мужу порезало чуть-чуть спину. А так... Старшему ребенку сейчас делают операцию у Мечникова (областная больница имени Мечникова) – перебило переносицу", – рассказала Людмила.

Женщина показала комнату, где силой взрыва выбило окно.

"Ты не понимаешь... Просто летит ракета, ты слышишь свист... А от взрыва ты в стрессе, ты не понимаешь, как это. Потом уже, позже, ты не знаешь, что тебе делать. Ты ходишь, а у тебя в доме одно стекло.... Там, где мы спали – рама выпала на наше место (кровать, на которой женщина спала с мужем. – Ред.). Цветы вылетели сквозным прямо в другую комнату. Страшно. Очень страшно на самом деле", – поделилась эмоциями Людмила.

На вопрос журналистки относительно того, что бы сказала россиянам, атакующим мирные населенные пункты Украины в то время, когда люди мирно спят в своих домах, днепрянка призналась: к оккупантам чувствует ненависть.

"Я их ненавижу. Это не люди, это не нормальные люди", – эмоционально сказала она.

Напомним, в ночь на 4 июня российские захватчики атаковали Днепр ракетами. Силам ПВО удалось их сбить, однако из-за падения обломков возникли повреждения инфраструктуры. По состоянию на 10 часов утра известно, что в результате российской атаки получили ранения восемь гражданских, в том числе одномесячный малыш.

На одном из мест падения обломков вспыхнул пожар. Повреждены полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больнице.