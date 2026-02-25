Успехи Украины на поле боя опровергают 'миф' Кремля: в ISW указали на провал России

События на фронте в очередной раз разрушают "миф" Кремля об "очевидной" победе и принуждении Украины к капитуляции. Реальная ситуация на поле боя демонстрирует обратное – российские войска сталкиваются с серьезными трудностями.

Локальные контратаки Сил обороны Украины могут надолго сорвать планы РФ по продвижению на ключевых направлениях уже этой весной. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

ВСУ сорвали планы Кремля и обострили проблемы связи в российских войсках

Аналитики считают, что точечные контратаки ВСУ вряд ли перерастут в масштабное наступление, однако они уже сорвали подготовку России к весенне-летней кампании 2026 года. Теперь оккупантам придется сначала восстанавливать устойчивую оборону и пытаться вернуть утраченные позиции, прежде чем переходить к новым атакам, причем делать это истощенными подразделениями.

В то же время украинские силы воспользовались уязвимостями противника, в частности проблемами управления и связи после ограничения использования Starlink, реализованного при участии миллиардера Илона Маска и Министерства обороны Украины, что позволило провести успешные действия в районах Гуляйполя и Александровки.

Система командования, управления и связи российских войск подверглась дополнительным осложнениям после решения Москвы ограничить доступ к Telegram. Именно эту платформу оккупанты активно использовали для координации действий и передачи важной информации непосредственно на линии фронта.

"Похоже, что Кремль не знал о том, в какой степени российские войска продолжают полагаться на эту платформу для оперативных военных целей, и предоставлял приоритет обеспечению контроля над информационным пространством, а не проведению военных операций, даже после того, как им стало известно об этой зависимости", – говорится в материале.

Контратаки ВСУ демонстрируют уязвимость российских сил в Купянске

Украина осуществила удачное наступление и вернула позиции в районе Купянска еще до того, как у россиян начались масштабные проблемы со связью. Силы обороны воспользовались тем, что войска РФ продвинулись вперед по уязвимым наземным линиям обеспечения, которые украинские подразделения смогли перерезать.

События на этом направлении доказывают, что ВСУ способны достигать ощутимых успехов даже без фактора внешних сбоев в системе управления противника. Во время контратак украинские военные также используют рассредоточенность и истощение российских подразделений, которые наступают малыми группами и применяют тактику инфильтрации.

Кремль подгоняет их к быстрому продвижению, не давая времени на надлежащее закрепление позиций, налаживание логистики и подтягивание резервов.

"Россияне, вероятно, оправятся и адаптируются, и линии будут продолжать смещаться в любом направлении, поскольку каждая сторона получает временное преимущество, но одно должно быть понятно: Россия не обеспечила себе постоянного преимущества, которое просто позволит российским войскам продолжать беспрепятственно продвигаться, чем дольше будет длиться война", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики Института изучения войны отмечали, если Украина согласится на требование отдать России Донецкую область без боя – Кремль этим не удовлетворится и продолжит выдвигать новые требования. Причина заключается в том, что цели российского диктатора Владимира Путина выходят далеко за озвученные территориальные претензии к Украине, он также уверен в том, что российская экономика способна "тянуть" войну еще годами.

