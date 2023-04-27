Успел повоевать 5 дней: в Украине ликвидировали оккупанта из Татарска, который дважды сидел в тюрьме. Фото

В Украине ликвидирован еще один зэк-наемник из российского города Татарск Новосибирской области, приехавший воевать против нашего государства. Ранее 53-летний россиянин Андрей Шустов дважды был осужден за воровство и грабеж.

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На Запорожском направлении горе-вояка успел повоевать 5 дней до момента, когда Силы обороны Украины упаковали его в пакет. Об этом сообщили расследователи сообщества "OSINT Пчелы".

"Говорили же российским долбням – не едьте в Украину. Но они все равно прутся и возвращаются в пакетах. Вот очередной пример – оккупант из города Татарск Новосибирской области Андрей Шустов. В 53 года как минимум дважды судим – за кражу и грабеж. Очевидно, после неудачных. попыток заработать денег на улицах уголовно наказуемым способом, он решил отправиться на войну", – отметили расследователи.

Впрочем, с войной у захватчика, когда-то учившегося на тракториста, а затем "переквалифицировавшегося" в оккупанта, получилось еще менее удачно, чем раньше с воровством.

"Он успел повоевать только 5 дней и был быстро уничтожен ВСУ на Запорожском направлении. Все ценное, что осталось от него – документы, икона (не помогла) и календарик с надписью "Телефон с собой принес – друзей отправил на погост" (календарик тоже не помог – Андрей отправится на кладбище даже без телефона)", – отметили расследователи "OSINT Пчелы".

Расследователи "OSINT Пчелы" также опубликовали персональные данные ликвидированного захватчика.

Шустов Андрей Николаевич, 1 октября 1969 года, зарегистрирован в Новосибирской области, в городе Татарск по улице Полевой, 11.

Еще один адрес проживания ликвидированного оккупанта: Ленинградская область, город Выборг, улица Приморская, 23-50.

Имел страницу в "Одноклассниках", пользовался электронным ящиком [email protected]

"В России неудачник-оккупант оставил вдову Надежду Александровну 1980 г.р. и сына Вадима 2014 г.р. Как считаете, стоит хотя бы календарик им отправить в память об отце?" – резюмировали расследователи.

Напомним, накануне стало известно, что в Украине уже ликвидировали 10 российских депутатов.

Российские СМИ назвали фамилии оккупантов с мандатами и высчитали, что в среднем депутаты РФ демонстрируют на фронте более высокую живучесть, чем трактористы с двумя ходками из Новосибирской области: их ликвидируют где-то через 3-4 месяца после приезда на украинскую землю.