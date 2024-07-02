Устойчивая связь с взрывными БПЛА: Юрий Голик презентовал дрон-ретранслятор Spider из линейки STING

Украинские инженеры создали еще один дрон, устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы. Задача нового STING Spider – усиливать сигнал для других дронов, таких как спутники, камикадзе и бомберы. Команда разработчиков, собранная предпринимателем и волонтером Юрием Голиком вместе с партнерами, наделила Spider способностью переносить грузы до 2 кг.

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Результатами последних тестовых полетов этого дрона он поделился на своей странице в Facebook.

Ретранслятор Spider – один из линейки беспилотников STING, разработанных командой Голика. Этот дрон будет сопровождать камикадзе и бомберы во время полетов. Все беспилотники линейки STING имеют повышенную защиту линий связи и управления. Это позволяет обходить радиолокационные ловушки и успешно добиваться целей. Устойчивые к РЭБам STING уже доказали свою эффективность на фронте. Spider выполняет роль спутника, усиливающего связь с пилотом и имеющего собственную линию управления радиусом 50 км.

В ходе тестирования разработчики подтвердили, что STING Spider хорошо реагирует на команды пилотов. Они отметили, что управление дронов очень простое, и даже человек без опыта сможет быстро научиться им управлять.

В полете Spider может держаться около сорока минут. Его задача зависит от конкретной миссии: он может зависнуть над позициями врага или сопровождать ударные дроны во время их боевых вылетов. А еще Spider способен сопровождать несколько дронов-камикадзе одновременно.

"Мы тщательно тестируем все наши новые разработки, проводя множество испытаний при разных условиях. Главное для нас – быть уверенными в 100% эффективности дронов. Наши защитники получают только надежные и качественные коптеры. Spider показывает отличные результаты, и уже в скором времени этот дрон-ретранслятор будет использоваться в зоне боевых действий", – отметил Юрий Голик.