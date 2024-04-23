Устойчивость обеспечивают разные факторы: Ференс объяснил, почему не вся помощь от США пойдет на вооружение. Видео

Не вся помощь Украине от Соединенных Штатов, которая недавно была одобрена в Палате представителей и ожидает утверждения Сенатом, пойдет именно на вооружение для Вооруженных Сил. Дело в том, что устойчивость страны, в которой идет война, обеспечивается путем финансовой стабильности.

Об этом сказал эксперт по международным вопросам Богдан Ференс в комментарии OBOZ.UA. Экономическая активность Украины зависит, в том числе, и от помощи от партнеров.

"Партнеры понимают, что оружие – это суперважно, когда война продолжается, но мы знаем, что устойчивость страны обеспечивается путем финансовой стабильности, желательно экономического роста, но хотя бы постоянства экономической активности. Все эти процессы также зависят от заимствований и от финансовой помощи наших партнеров", – отметил он.

По словам эксперта, самыми большими донорами финансовой поддержки для Украины являются государства-члены Европейского Союза. В частности, это происходит в рамках программы Ukraine Facility, которая недавно была одобрена Европейским Советом.

Также речь идет и о финансовой помощи других ведущих западных стран, в том числе от Соединенных Штатов Америки.

"Важно также понимать, что внутренние дискуссии о предоставлении и одобрении этого законодательного акта и оказании поддержки Украины – это также элемент переговоров между республиканцами и демократами. Поэтому и появился видоизмененный законодательный акт по подаче спикера Джонсона и республиканцев. Появились видоизмененные предложения, поскольку в инициативе администрации Байдена речь не шла о кредитных средствах. Речь шла о безвозвратном финансовом требовании.А сейчас речь идет об элементе, который помогает республиканцам коммуникировать. Мол, мы не отдаем даром все и нужно будет часть средств возвращать", – объяснил Ференс.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о дополнительном финансировании для Украины, который одобрила Палата представителей США, предусматривает выделение в поддержку нашего государства $60,84 млрд. Из них $13,8 млрд направят на закупку новых вооружений и оборудования.

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