Устраивают облавы: оккупанты активизировали борьбу с проукраинским подпольем в Мариуполе. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики снова активизировали борьбу с "проукраинским подпольем". Они устраивают облавы и проверки.

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"Подозрительных" людей оккупанты останавливают среди улиц. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что российские военные усиливают патрулирование улиц в городе, окружают места, где находятся преследуемые ими лица, с целью их ограничения – проверки документов или задержания.

По данным украинского ведомства, в местных Telegram-каналах пророссийские комментаторы пишут об "опасности проукраинского подполья" и необходимости ему противостоять.

"Оккупанты понимают, что даже в глубоком тылу нет полной безопасности – партизанское движение растет, и захватчики боятся потерять лояльность местного населения", – подчеркнули в Мариупольском горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия планировала оккупацию Мариуполя задолго до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. На сайте российского Единого института планирования пространства была найдена строительно-проектная документация еще от 2019 года, в которой россияне рассказывали, как будут перестраивать украинский город после того, как сами же его варварски разрушат.

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