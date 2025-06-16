Россия планировала оккупацию Мариуполя задолго до полномасштабного вторжения: всплыли подробности

Страна-агрессора Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, но планы по оккупации нашей страны вынашивала еще задолго до этого времени. Речь идет, в частности, о Мариуполе, на который россияне позарились за несколько лет до начала большой войны.

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Подтверждения планов по оккупации города опубликованы на сайте одного из российских государственных институтов. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он опубликовал доказательства, что Россия планировала оккупацию Мариуполя задолго до 24 февраля 2022 года. В частности, на сайте государственного российского Единого института планирования пространства, занимающегося проектированием всех строительных работ на уже оккупированных территориях, в 2019 году были обнародованы проекты модернизации Мариуполя.

Андрющенко подчеркнул, что россияне не просто планировали, но и открыто обнародовали строительно-проектную документацию по перестройке украинского Мариуполя. Также он отметил, что это первое публичное доказательство подготовки к полному уничтожению Мариуполя до полномасштабного вторжения.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют провести "праздничный концерт" прямо на месте страшной трагедии. Речь идет о Мариупольском драматическом театре, куда 16 марта 2022 года российская авиация сбросила бомбы, уничтожив здание, в котором скрывались сотни гражданских – женщины, дети, пожилые люди.

Как сообщал OBOZ.UA, враг планирует сравнять с землей около 10 тысяч частных домов в Мариуполе. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет снести в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский - последние в очереди.

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