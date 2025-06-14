Обустраиваю сцену: оккупанты хотят устроить праздничный концерт на месте трагедии Мариупольского драмтеатра

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют провести "праздничный концерт" прямо на месте страшной трагедии. Речь идет о Мариупольском драматическом театре, куда 16 марта 2022 года российская авиация сбросила бомбы, уничтожив здание, в котором скрывались сотни гражданских - женщины, дети, пожилые люди.

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Многие из них погибли под завалами. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Сейчас на месте разрушенного драмтеатра продолжается так называемое "восстановление", которое активно продвигают российские подрядчики. Местные пропагандистские СМИ уже хвастаются новым фасадом и крышей. Подготовка идет полным ходом - в частности обустраивается сцена, на которой 26 декабря оккупанты планируют провести концерт.

Впрочем, от настоящего здания театра осталось немного. Скульптуры, которые каким-то чудом уцелели после взрыва, были уничтожены во время "ремонта" - их заменили новыми имитациями, выполненными российскими "мастерами".

"За всеми этими "ремонтными декорациями" скрыты зверства российских оккупантов, которые сбросили авиабомбы на театр, где скрывались сотни мирных мариупольцев, среди них немало детей. Многие из них не выжили... Однако цинизм захватчиков не имеет границ", - подчеркнули в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, враг планирует сравнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет снести в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский - последние в очереди.

Кроме этого, оккупанты начали обустраивать новую военную-логистическую базу в Мариуполе. Враг стягивает военные тягачи с полувагонами для оборудования мест грузовой перевалки в сопровождении военных патрулей.

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