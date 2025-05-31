Курсируют тягачи: оккупанты обустраивают новую военно-логистическую базу в Мариуполе. Фото

Россияне продолжают незаконно "хозяйничать" на оккупированных украинских территориях. В частности, захватчики начали обустраивать новую военную-логистическую базу в Мариуполе (Запорожская область).

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он обнародовал фото военных тягачей с полувагонами для оборудования мест грузовой перевалки в сопровождении военных патрулей, которые в течение трех дней передвигаются по центру города.

"Россияне приступили к переоборудованию зоны в районе Мариупольского депо (Приморский район, так называемая Гавань) и в Мариупольском порту в военно-логистическую базу. На фоне строительства очередной новой ветки железной дороги, это свидетельствует об окончательном решении переформатирования военного значения Мариуполя в военную базу", – говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что оккупанты чувствуют безнаказанность из-за отсутствия ударов по их складам и местам базирования в тылу, что обеспечивает милитаристское развитие Мариупольско-Бердянской агломерации.

Напомним, в мае этого года в оккупированном Мариуполе заметили большое количество российских силовиков. Захватчики перебросили в город дополнительные подразделения Росгвардии, ОМОНа и военной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной части Запорожской области россияне снова взялись за "обустройство обороны", они обновили "линию Суровикина" от Мариуполя до Бердянска. На участке установлены дополнительные бетонные заграждения – так называемые зубы дракона. Также обустроены новые пункты базирования, вероятно, наблюдательные позиции, на определенных расстояниях.

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