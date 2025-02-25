Устраивают показательные судилища: на оккупированной Херсонщине захватчики запугивают украинских патриотов
Во временно оккупированной Херсонской области российские военные запугивают украинских патриотов, ожидающих возвращения наших Вооруженных сил. Угрозами враг заставляет мирное население признать всяческие преступления, якобы применявшиеся к военным РФ.
Об этом сообщил экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что такими действиями захватчики хотят заставить патриотов забыть об Украине.
"На оккупированной Херсонщине оккупанты запугивают проукраински настроенное население. Запугиванием и пытками заставляют признать вину, едва ли не во всех смертных грехах. После чего устраивают показательные судилища над жертвами", – отметил Андрющенко и добавил, что россияне выносят нашим людям жестокие приговоры.
Так, в одном из судебных дел оккупантов обвиняется 51-летняя жительница Херсонской области, которая якобы шпионила по заказу Службы безопасности Украины. Как утверждают россияне, женщина с июня 2023-го по апрель 2024 года собирала информацию о размещении сил и средств путинской армии в Херсонской области. Захватчики хотят посадить женщину за решетку на 20 лет.
Напомним, военные РФ продолжают вербовать жителей временно оккупированных территорий на войну против Украины. На этот раз оккупанты прибегли к еще одному методу мобилизации: российские военные предлагают списать лицам их банковские долги. Но желающих воевать на стороне РФ очень мало.
Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях Украины россияне установили в школах ящики для анонимных сообщений, поощряя школьников доносить на "врагов России". Учеников призывают сообщать о "нелояльных" к оккупационным властям одноклассниках или даже членах семей.
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