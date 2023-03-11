Устроили ''бавовну'': спецподразделение Kraken уничтожило две башни наблюдения на территории России. Видео

Украинские военные из спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) KRAKEN сообщили, что устроили "бавовну" на территории России. Бойцы уничтожили две автономные башни наблюдения "Муром" в Брянской и Курской областях.

Видео дня

Видео удара по объектам опубликовали 11 марта на официальном Telegram-канале спецподразделения. Когда именно была проделана операция, бойцы не уточнили (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из автоматической башни "Муром" российские оккупанты вели круглосуточное наблюдение в глубь Украины на расстояние 15 км.

Она реагирует на любое движение в нашей стране, корректирует вражескую артиллерию и сопровождает российские ДРГ.

Также с "Мурома" блокировалась деятельность Сил обороны Украины.

Украинские защитники "отработали" цель в селе Крупец с расстояния 3 км и уничтожили башню в селе Троебортное.

Вражеские цели были уничтожены силами противотанковой группы с первого раза и на 100%. После удара они вспыхнули, повалил мощный дым.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бойцы KRAKEN сообщили, что уничтожили автономную башню наблюдения "Гренадер" в стране-агрессоре России. Она также располагалась в приграничной с Украиной Брянской области РФ.