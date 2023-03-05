Дрон-камикадзе спецподразделения ''KRAKEN'' уничтожил автономную башню наблюдения ''Гренадер'' в Брянской области. Видео

Украинские военные из спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) "KRAKEN" сообщили, что уничтожили автономную башню наблюдения "Гренадер" в стране-агрессоре России. Она располагалась в приграничной с Украиной Брянской области РФ.

Видео дня

Видео удара по объекту опубликовали 5 марта на официальном Telegram-канале спецподразделения. Как отмечается, по башне "отработали" с помощью дрона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Операцию удалось успешно выполнить с помощью разведки спецподразделения "KRAKEN". На кадрах показано, что "Гренадер" был атакован беспилотником дважды. Второй раз был успешным на 100% – после удара башня вспыхнула, из нее повалил мощный дым.

Когда именно была проделана операция, бойцы не уточнили. Вероятно, с помощью этого объекта военные страны-агрессора вели наблюдение за границей.

Напомним, 2 марта в России заявили, что якобы "украинская ДРГ" перешла границу в Брянской области и обстреляла школьный автобус. Заявления российских властей противоречили друг другу и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было. В Генштабе ВСУ отметили, что армия Украины ведет боевые действия исключительно на территории Украины.

В Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса" появилось видео, в котором представители организации сообщили, что новости об "украинских ДРГ" – это ложь кремлевских пропагандистов. Они сказали, что пришли в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "РДК" Денис Капустин заявил, что украинские власти знали о планах операции в Брянской области РФ. По его словам, иначе она просто не могла бы состояться.