Устроили ''фейерверк'': воины ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с живой силой оккупантов в районе Бахмута. Видео

Украинские воины продолжают держать оборону в Бахмуте Донецкой области. При этом они наносят российским оккупационным войскам потери.

Видео дня

Так, на днях в Бахмуте защитники уничтожили российскую БМП вместе с оккупантами. Видео поразительной ликвидации показал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

"В районе Бахмута украинские военные уничтожили вражескую БМП вместе с живой силой оккупантов", – отмечено в описании к видео.

На кадрах видно, как по улицам города едет российская бронемашина пехоты. Ее замечают украинские воины и открывают огонь.

После попадания на месте БМП возникает зрелищный фейерверк.

В результате поражения техники был уничтожен также экипаж БМП.

Напомним, 18 марта ВСУ ликвидировали по меньшей мере 710 оккупантов и уничтожили 23 ББМ. Также в ад отправили 21 вражеский танк.

Общие безвозвратные потери России в живой силе достигли к утру 19 марта 164 910 захватчиков.

Также сообщалось, что с начала года по меньшей мере тысяча заключенных из РФ погибли на войне против Украины. Только за последние две недели на фронте было ликвидировано более 400 заключенных российских колоний – большинство, судя по некрологам, ликвидированы в боях за Бахмут. Такие цифры приводит издание BBC.