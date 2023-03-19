ВСУ ликвидировали за сутки 710 оккупантов и уничтожили 23 ББМ: данные Генштаба

Защитники Украины за прошедшие сутки "демилитаризовали" на фронте 710 российских военнослужащих. В целом с начала войны на украинской земле нашли смерть уже 164 910 захватчиков из РФ.

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Кроме живой силы, наши воины также уничтожили множество вражеских танков, бронемашин, авиации и т.д. Обновленные цифры по потерям оккупантов на 19 марта опубликовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

В частности, во время боев за прошедшие сутки бойцы Сил обороны сожгли 23 боевые бронированные машины (всего 6853) и 21 танк (3532) российской армии.

Также защитники уничтожили восемь артиллерийских систем (в общем 2568), четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн (5408) и три – спецтехники (262) ВС РФ.

Были обезврежены три вражеских средства ПВО (268), одну РСЗО (507) оккупационных войск.

Список остальной "демилитаризованной" российской военной техники за сутки не изменился, на сегодня отминусировано 2159 БПЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 305 самолетов, 290 вертолетов, 1 кораблей/катеров страны-агрессора.

При этом в сводке Генштаба ВСУ на утро 19 марта отмечается, что накануне украинские воины сбили еще одни БПЛА Shahed-136, который запустили оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники благодаря дронам-камикадзе RAM II уничтожили зенитные ракетные комплексы ВС РФ. А пограничники показали удар по оккупантам в Бахмуте.

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