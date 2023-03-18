Мгновенно уничтожили врага: пограничники показали удар по оккупантам в Бахмуте

Украинские пограничники бок о бок с другими подразделениями и частями Сил обороны Украины продолжают держать оборону в Бахмуте на Донетчине. На днях они обнаружили расчет гранатомета оккупантов на территории города.

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Точными ударами артиллерии оккупанты были уничтожены. Видео ликвидации вражеского расчета было показано в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники-аэроразведчики обнаружили расчет гранатомета оккупантов в Бахмуте. Координаты передали артиллеристам-нацгвардейцам, которые мгновенно уничтожили врага", – говорится в сообщении.

На видео видно, как аэроразведка фиксирует расположение вражеского гранатометного расчета возле одной из построек.

По переданным аэроразведчиками ГПСУ отработала артиллерия Сил обороны.

Двух прицельных ударов оказалось достаточно, чтобы вражеский гранатомет вместе с обслугой замолчал навсегда.

Напомним, накануне, 17 марта, в британской разведке констатировали, что в результате самоубийственных многомесячных штурмов Бахмута в Донецкой области российские войска теряют боевую мощь, темпы наступательных операций по линии фронта снижены. Сейчас российское командование пытается восстановить боеспособность разбитых подразделений и пополнить их новой живой силой и техникой. Пока это не произошло, командиры оккупационной армии на местах будут вынуждены выбирать: идти в наступление или защищать существующие позиции.