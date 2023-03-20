Устроили ''фейерверк'': защитники Украины уничтожили ''опорник'' оккупантов с БК на Купянском направлении. Видео

Украинские воины зрелищно уничтожили русский опорный пункт на Купянском направлении. Уничтожены захватчики и вражеский БК, накопленный на "опорнике".

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Поражение российской позиции произвели в тесном сотрудничестве пограничной аэроразведки с артиллерией. Яркое видео "бавовны" показали в Государственной пограничной службе.

"Аэроразведка навела - арта отработала. Пограничная аэроразведка обнаружила вражеский взводный опорный пункт на Купянском направлении. В результате слаженных действий пункт с боекомплектом оккупантов был уничтожен", - сообщили в ГНСУ.

На кадрах зафиксирован обнаруженный аэроразведчиками Госпогранслужбы опорный пункт захватчиков, который они пытались скрыть в лесополосе. Камеры БПЛА пограничников зафиксировали, как между деревьями ходят российские оккупанты. Также на "опорнике" замечены боеприпасы врага.

Пограничники передали координаты опорного пункта россиян артиллерии – и украинские "боги войны" нанесли по нему прицельные удары.

В результате ювелирной работы артиллеристов вражеский БК взлетел на воздух. Судя по силе взрыва, у захватчиков на опорнике было мало шансов уцелеть.

Напомним, накануне украинские воины ликвидировали 700 оккупантов и уничтожили еще девять артсистем врага. Общие безвозвратные потери России в живой силе к утру 20 марта достигли 165 610 человек.

Также за время полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 6869 боевых бронированных машин, 2577 артиллерийских систем, 3537 танков, 5416 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 265 единиц специальной техники, 270 средств ПВО и 2160 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ украинские защитники "отминусовали" 907 вражеских крылатых ракет, 507 РСЗО, 305 самолетов, 290 вертолетов, 18 кораблей/катеров. Число уничтоженных артиллерийских систем достигло 2577, а РСЗО в России стало меньше на 507 единиц.